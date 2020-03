Grande Fratello Vip 4: gli aggiornamenti sul Coronavirus da Alfonso Signorini (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 14 marzo 2020

Gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus da parte di Alfonso Signorini

I concorrenti del 'Grande Fratello Vip 4', oggi, 14 marzo 2020, sono stati raggiunti da un video messaggio da parte di Alfonso Signorini che ha presentato un quadro esaustivo dell'Italia colpita dal Coronavirus. Il giornalista ha letto gli ultimi numeri del contagio:

Signorini: "I numeri sono in crescita in tutto il mondo. La protezione civile divulga un bollettino con tutti i dati aggiornati. La situazione continua ad essere seria ed importante. Il Governo italiano ha ribadito a tutti che, con maggiore fermezza, per debellare il Coronavirus, occorre rimanere a casa. E' la regola numero 1. L'ultimo decreto, firmato dal Presidente Conte, ha previsto la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali alla nostra quotidianità e la nomina di un commissario speciale. Il decreto è in vigore fino al 25 marzo che tiene conto del periodo di incubazione di circa 14 giorni. Tutti quanti rimaniamo a casa nostra. Gli effetti li potremmo vedere tra un paio di settimane. Nei prossimi giorni, è assai probabile che i numeri del contagio continueranno sensibilmente ad alzarsi. Dobbiamo continuare a restare lucidi, responsabili. Tutti insieme ce la faremo".

I concorrenti, dopo aver visto il filmato, hanno commentato le novità:

Marini: "E' un'emergenza"

Lessa: "Si chiama organizzazione italiana. Andava fatto in tutta Italia fin da subito. Non solo a Milano. Ho sognato che l'apice ci sarà il 24 poi scende".

Zequila: "La situazione è sotto controllo. E c'è un modo certo di arginarla".

Patrick: "E' un problema mondiale. E' tutto fermo".

Nunez: "E' una causa di forza maggiore".

Teresanna: "Stiamo facendo un'esperienza bellissima in un momento bruttissimo"