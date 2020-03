Giulia Pauselli: chi è la fidanzata di Marcello Sacchetta?

Di Ivan Buratti venerdì 13 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giulia Pauselli

Giulia Pauselli: chi è la fidanzata di Marcello Sacchetta? Scopriamo curiosità e informazioni sulla ragazza, ballerina professionista di Amici 19, volto noto al pubblico che segue il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 e Real Time.

Giulia Pauselli nasce a Firenze il 2 marzo 1991, sotto il segno dei Pesci. Recentemente ha compiuto 29 anni. Sviluppa presto la passione e l'inclinazione per la danza grazie alla nonna, che lavorava presso il Teatro comunale della sua città natale. Durante l'infanzia assiste spesso a spettacoli e balletti, appassionandosi così al ballo. Studio, impegno e talento naturale le permettono di accedere brillantemente alla scuola del Teatro alla Scala di Milano.

L'opportunità formativa consente a Giulia Pauselli di crescere professionalmente, ma non è tutto oro quel che luccica. È in questo momento prezioso che la ragazza inizia a sviluppare un'ossessione per il proprio corpo, arrivando a un passo dall'anoressia. Dopo il diploma, nel 2011 partecipa con successo ai provini del talent show Amici di Maria De Filippi. La scuola di Canale 5 la aiuta a comprendere la sua strada nel mondo dello spettacolo: non la danza classica, ma stili più contemporanei ed adatti ai varietà televisivi.

Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, e soprattutto all'aiuto del professore-coreografo Garrison Rochelle, riesce ad ottenere un contratto con il Complexions Contemprary Ballet, nota compagnia americana. Tra le esperienze significative - oltre a quelle televisive nei corpi di ballo di Ciao Darwin, Tale e Quale Show e Sanremo - anche le esibizioni al celebre Crazy Horse di Parigi. Nel 2017 torna dove tutto è realmente cominciato, Amici di Maria De Filippi, come ballerina professionista.

Affari noti sono anche quelli di cuore che hanno coinvolto la ballerina nel corso della sua carriera pubblica. Dopo i flirt con Stefano De Martino e con Giano Del Bufalo (fratello della showgirl Diana), Giulia Pauselli stringe una relazione con il collega Marcello Sacchetta. I due si sono fidanzati nel 2016 e sui social appaiono uniti e innamorati come il primo giorno. A quando il matrimonio?

Per ulteriori informazioni su Giulia Pauselli, ecco il link al suo profilo Instagram.