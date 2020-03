Marcello Sacchetta: età, Instagram, altezza, Facebook

Di Ivan Buratti venerdì 13 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Marcello Sacchetta

Chi è Marcello Sacchetta? Scopriamo dettagli e segreti sul ballerino professionista di Amici 19 e del conduttore del daytime del talent show firmato Maria De Filippi.

Nato a Napoli il 25 agosto 1983, sotto il segno della Vergine, Marcello Sacchetta compierà quest'anno 37 anni. Alto 175 centimetri, pesa circa 72 chilogrammi. Potete seguire Marcello Sacchetta sul suo profilo ufficiale Instagram, @marcellosacchetta, dove si definisce "operaio artistico" e condivide foto insieme ai suoi amici, colleghi e alla sua fidanzata Giulia Pauselli.

Per Marcello Sacchetta, la danza è una passione sin da quando è piccolissimo, quando si scatena sulle canzoni di Michael Jackson, il re del pop. I genitori decidono così di iscrivere il piccolo Marcello alla scuola del Teatro dell'Opera di Roma, dove coltiva il suo talento e riesce a diventare ballerino professionista. Prima di diventare un membro dei Professionisti di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta tentò di entrare nella scuola di Canale 5 da allievo. Nel 2000, a 17 anni, provò l'audizione, ma ad un passo dal banco non venne ammesso. "Un cazzotto allo stomaco", ha rivelato nel 2018 su Instagram, ricordando la delusione ricevuta dalla porta sbattuta in faccia, che tuttavia l0 ha fortificato:

Mamma dice sempre: quando si chiude una porta si apre un portone. Da quel momento in poi ho lavorato in Italia e nel mondo con le più grandi star internazionali e oggi da 7 anni ho realizzato quel sogno. Faccio parte della famiglia di Amici a cui devo non tanto, troppo.

Dopo aver lavorato sodo, al fianco di professionisti del calibro di Luca Tommassini, Bill Goodson e Fatima Robinson, Marcello Sacchetta è riuscito ad entrare nella famiglia di Amici nel 2013, come membro del corpo di ballo dei professionisti. Una bella rivincita, che ha segnato l'esordio ufficiale nel mondo della televisione del ballerino. Nel 2015 conduce con Beatrice Valli #DaiUnBacio su Italia 1, mentre da diverse edizioni è il volto del daytime di Amici su Real Time.

Ha un fratello, Raimondo, anche lui ballerino di professione. La sua fidanzata, Giulia Pauselli, è una ballerina professionista di Amici, finalista dell'edizione 2011.