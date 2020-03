Nina Moric: "Luigi Mario Favoloso mi sta facendo mobbing psicologico (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

Nina Moric ha depositato ancora una volta una denuncia contro Luigi Mario Favoloso

Nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', in onda, oggi, venerdì 13 marzo 2020, Barbara d'Urso ha mostrato una Instagram Stories di Luigi Mario Favoloso che ha deciso di vivere il periodo di quarantena assieme ad Elena Morali e restare con lei fino al 2023. La coppia, insieme a mamma Loredana Fiorentino, saranno protagonisti del prossimo appuntamento di 'Live non è la d'Urso'. La conduttrice ha letto anche una lettera di Nina Moric:

"Favoloso mi ha chiamato da un numero privato dicendomi: 'Hey ciao, possiamo parlare?! Ho voglia di parlarti'. Sono stata immobilizzata per 19 secondi non dicendo nulla. Poi gli ho messo giù. Il mio stato in quel momento, era devastante. Non riuscivo a muovermi, a parlare. Si chiama stress post traumatico. Dopo tutto quello che mi ha fatto, nutro una grossa paura nei suoi confronti. Quindi sto frequentando una psicologa che cura i traumi. La telefonata è stata registrata. Non può negare che è stato lui. Ho ricevuto un'altra telefonata alle 4 di mattina ma non ho più risposto. Farò la denuncia con tutti i dettagli che adesso non posso dire. Il mio stato psicologico è stato compromesso dalla sua chiamata. Devo, quindi, tutelarmi da questa persona che ritengo pericolosa. Si può aggrappare agli specchi. Ho avuto l'ennesima conferma che mi sta facendo mobbing psicologico.





Domenica, a Live #noneladurso, tanta informazione sull'emergenza #coronavirus e poi... Luigi Favoloso ed Elena Morali dopo le nuove dichiarazioni di Nina Moric "mi sta facendo mobbing psicologico". Vi aspettiamo domenica sera, non mancate! pic.twitter.com/WJDgaXpSjE

— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 13, 2020

La modella croata ha allegato anche una foto.