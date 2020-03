Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ancora contro Valeria Marini: "La sua morbosità verso Patrick è ridicola"

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4 puntata daytime 13 marzo 2020

Oggi, venerdì 3 marzo 2020, è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del 'Grande Fratello Vip 4'. Ecco quello che è successo nel corso della striscia quotidiana in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne.

- Nuova rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini per Patrick Ray Pugliese: le due primedonne della casa si contendono le attenzioni del compagno d'avventura:

Elia: "Patrick, devi tenere l'equilibrio con tutte. Dedica qualche minuto anche a me. La morbosità di Valeria è ridicola. Sono affetti fittizi qui dentro. E' semplicemente competizione. Non vuole che io entri nei suoi territori".

Patrick: 'C'è stata una provocazione delle 3 coccole in più davanti ad Antonella. Vorrei abbassare le loro tensioni"

Marini: "Perché devo privarmi di un sorriso".

- La 'guerra' per la leadership tra Antonio Zequila e Sossio Aruta: i due napoletani, alle prese con una vera e propria sessione di allenamento, cercano di accaparrarsi i favori degli altri inquilini del loft di Cinecittà. I due si punzecchiano a più riprese, in confessionale:

Zequila: "C'è spazio per tutti. Nonostante gli sforzi non riesce a modificare il proprio sforzo".

Elia: "Lo trovo terribilmente sexy a Sossio"

Aruta: "Tu sei il passato, io il futuro"

- La preghiera per gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Coronavirus: Fabio Testi propone a tutti di dedicare 10 minuti della giornata a chi si sta preoccupando di debellare l'epidemia:

Teresanna: "Fabio è un GranPa, una figura necessaria anche per questo momento"

Testi: Forse questo potrebbe trasmettere un messaggio. Pensiamo a loro, siamo vicini a loro con una preghiera.

Nunez: "E' stato sicuramente un momento toccante, condivisione. Abbiamo messo da parte ogni forma di dissapore in questa casa.

Elia: "E' stato bellissimo. E' un modo per far sentire che partecipiamo. La preghiera è un modo per dire: 'Siamo con voi'".