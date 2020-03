Algemiro, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma di Uomini e donne

Di Marco Salaris venerdì 13 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Algemiro del trono over di Uomini e Donne

Per Gemma c'è un nuovo corteggiatore che fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne. Ha un nome particolare: Algemiro. Si presenta con un mazzo di girasoli e un orsacchiotto in mano per la dama.

Algemiro ha 65 anni ed è di origini pugliesi: "E' un nome che è stato ispirato da mio nonno, lui veniva chiamato 'Argemino' quando poi io sono nato hanno voluto italianizzare il suo nome per me in Algemiro". Ha dei figli grandi. E' in pensione ma prima faceva l'addetto alla Telecom.

Dice di Gemma:



A parte la classe mi piace il suo modo di esprimersi, quando lei parla perché la sua voce diventa quasi musica. Parla con un ritmo giusto, con i toni giusti ed è un piacere ascoltarla. E' una signora di classe.

Il gesto del girasole e dell'orsacchiotto a Gemma:



Il girasole ha una caratteristica stupenda, segue il sole, la luce, l'energia, i sogni, l'amore. Questo penso che è un fiore che ha delle caratteristiche interessanti: ti rispecchia e ti rappresenta benissimo.

Gemma nella puntata del 13 marzo 2020 ha affermato di voler conoscere il cavaliere.