Giulia De Lellis, l'accusa: "Hai donato 20 euro". La video smentita

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

Lo strano caso della donazione di Giulia De Lellis per la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, è in prima fila per sostenere la raccolta fondi di vari enti per aiutare i reparti di terapia intensiva a fronteggiare il Coronavirus. La giovane influencer, da oltre 4.5 milioni di follower, rispondendo alle domande dei fan, ha smentito categoricamente di aver donato appena 20 euro per l'iniziativa di Fedez e Chiara Ferragni a sostegno dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ecco la sua risposta:

De Lellis: "Non ho donato 20 euro, ma ben venga a chi ha donato 20 euro a non so quale associazione. Se tutti donaste 20 euro saremmo un passo avanti. Io ho fatto 4 o 5 donazioni importanti agli ospedali che mi stanno più a cuore. Poi ho fatto altre piccole donazioni ad altri ospedali".

E' da specificare che, al momento della donazione, su https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva viene chiesto di lasciare un commento con tanto di nome (che può essere vero o fittizio). La raccolta, oggi, 13 marzo 2020 alle 15:30 sta sfiorando i 4 milioni di euro. Viva la generosità ed il gran cuore degli italiani...