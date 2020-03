Grande Fratello Vip 4: la preghiera per gli operatori sanitari (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

I concorrenti del Grande Fratello Vip si rivolgono agli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Coronavirus

Nelle scorse ore, i concorrenti del 'Grande Fratello Vip', si sono ritrovati in giardino per una preghiera speciale a tutti gli operatori sanitari che, in queste settimane, stanno cercando di curare gli ammalati contagiati dal Coronovirus:

Volpe: "Vogliamo fare una preghiera a tutti quelli che stanno lavorando negli ospedali, agli operatori sanitari, a tutte quelle persone che sono dei piccoli grandi eroi"

Testi: Rivolgiamo un grande abbraccio e un applauso grande ringraziandoli di cuore. Sono dei veri eroi. Ci saranno moltissimi volontari. A queste persone che alleviano le sofferenze, li abbracciamo e gli siamo molto vicini".

Hanno, poi, recitato in coro l'Ave Maria. E rinnovato l'invito a #iorestoacasa

Toccante anche il racconto di Adriana Volpe che ricorda, con visibile emozione, il lavoro della mamma, ex infermiera:

Volpe: "Io, mi ricordo di mia mamma, quando era infermiera di rianimazione, in sala operatoria. E ricordo che tra i vari turni che faceva c'era la reperibilità. La notte teneva il telefono acceso. Sentivo alle 4 di notte il telefono in corridoio che squillava. Mia mamma correva velocissima nel prepararsi. Avevo paura che inciampasse. Lei mi rispondeva: 'Potresti esserci tu'. Immagini tutte quelle persone che sono lì: 'Dobbiamo dare il massimo. Come lo faccio per te, lo faccio per gli altri'".