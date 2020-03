Andreas Muller: età, carriera, fidanzata, Amici, vita privata

Età, carriera, fidanzata e vita privata di Andreas Muller, ballerino di Amici di Maria De Filippi

Lo abbiamo conosciuto tutti nel 2016, quando Andreas partecipò come ballerino al programma di Canale 5, Amici di Maria de Filippi, aggiudicandosi la vittoria finale. Da quel momento, la carriera di Andreas Muller, 22 anni e originario di Singen, in Germania, non si è più arrestata. Continuiamo a ritrovarlo oggi su Canale 5 ma in vesti nuove, che effettivamente indossa da un po': quelle di ballerino professionista presso la scuola di Amici. Ma non è tutto. Sappiamo infatti che sia anche felicemente impegnato con Veronica Peparini, insegnante di danza contemporanea ed hip-pop in cattedra ad Amici, nonché sorella del noto scenografo Giuliano Peparini.

Insomma, di Andreas sappiamo effettivamente molte cose, ed oggi vorremmo elencarvele con ordine per svelarvi veramente tutto di lui. Partiamo dal principio. Andreas nasce in Germania e, come detto poco sopra, più precisamente a Singen il 2 giugno del 1996, da mamma calabrese e papà tedesco. Segno zodiacale Gemelli, ha 22 anni, molti dei quali trascorsi proprio in Italia. Da piccolino, infatti, rimpatrierà con la famiglia ad Ancona, dove vivrà fino ai primi anni della sua adolescenza.

Segnato da un'infanzia non facile e da una relazione, quella dei suoi genitori, vissuta in modo piuttosto turbolento, Andreas frequenterà il Liceo Turistico di Ancona, capendo proprio in quegli anni, però, che la sua passione per hip-pop e in particolar modo break-dance stesse prendendo il sopravvento. Quello che sembrava essere soltanto un sogno lontano, diverrà per Andreas realtà: fare il ballerino.

A spingerlo, i gravi problemi di salute del fratello Daniel, che ammalandosi di meningite da piccolino crescerà con un'invalidità:



"I miei litigavano costantemente, sentivo il peso dei loro conflitti. Poi mio fratello maggiore, Daniel, si è ammalato di meningite […] Mi vergognavo di avere un fratello invalido [...] Daniel, che ha sempre amato il ballo, mi ha chiesto di iniziare a danzare. Io all’inizio gli rispondevo storto perché avrei voluto disegnare […] alla fine gli ho dato retta, e lì è iniziata la mia rinascita" ha raccontato Andreas a Caterina Balivo qualche tempo fa.

Nel 2016, Andreas deciderà di buttarsi a capofitto nel mondo della danza e di tentare con un casting ad Amici. Sappiamo tutti, per fortuna, come sia andata a finire.

Tra le varie curiosità riguardanti la vita privata di Andreas, il suo (ormai superato) problema con l'alcool. Da adolescente, infatti, Andreas inizierà ad abusare di alcool in modo sempre più frequente. Sarà sempre la prova di dolore superata dal fratello Daniel, affetto da meningite quando era ancora molto piccolo e ad oggi conseguentemente disabile, a riuscire anche in questo caso a farlo tornare sulla retta via.

Dal 2018 è fidanzato con l'insegnante Veronica Peparini, ma per i 7 anni precedenti Andreas aveva intrattenuto una serissima relazione con un'altra collega coetanea, Maria Elena Gasperini.

Le cose tra lui e Veronica Peparini, nonostante la differenza d'età che li separa (Veronica ha infatti 26 anni più di lui, ossia 49 anni) prosegue a gonfie vele. Nonostante i rumor al riguardo girassero ormai da tempo, l'ufficialità pubblica della loro relazione è arrivata soltanto un anno fa - gennaio 2019 - quando i due hanno pubblicato sui loro corrispettivi account Instagram una foto insieme.