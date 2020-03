Uomini e Donne, anticipazioni oggi trono over, puntata 13 marzo 2020 (Video)

Di Marco Salaris venerdì 13 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, trono over, 13 marzo 2020

Uomini e Donne è il people show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.



Uomini e Donne: le anticipazioni del 13 marzo 2020

L'appuntamento di oggi sarà caratterizzato da una discussione che coinvolgerà ancora una volta Massimiliano e Valentina. In collegamento video ci sarà Francesca, dama del parterre. Le intenzioni dell'uomo sembrano quelle di conoscere Francesca, Valentina risentirà questa sua scelta: "Questa era l'interesse di un mese che aveva per me".

Rivedremo Gemma in lacrime ma consolata dall'arrivo di un nuovo corteggiatore, Barbara de Santi le 'regalerà' la penultima posizione per la sfilata a tema. Jean Pierre si scontrerà con Tina, voleranno parole grosse tra i due.

Marco e Carlotta saranno davanti ad un bivio, sembra esser arrivata la crisi nella coppia: "La trovo strana. Non era la stessa persona " dice lui sfogando in lacrime le sue preoccupazioni.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.