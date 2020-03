Alessio La Padula: Amici, età, fidanzata, oggi

Di Marcello Filograsso venerdì 13 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessio La Padula

Alessio La Padula è uno dei ballerini professionisti dell'edizione 2020 di Amici. Conosciamolo meglio.

Nato il 4 settembre 1996 a Eboli in provincia di Salerno. Vive con sua madre e il fratello. Ha cominciato a ballare all'età di 10 anni e a 14 anni tramite un concorso è stato ingaggiato a Genova al Russian Ballet College. Ha continuato il percorso i al Conservatorio di Lione. Sul petto si è tatuato la scritta “Don’t stop move your body”.

A partire nella scuola del talent show, Alessio ha fatto vedere di imparare con grande velocità e ha colto di sorpresa i professori con alcune coreografie durante lo speciale del sabato sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una delle sue primissime performance è stata una coreografia con Kledi Kadiu, un passo a tre con Stefano De Martino e Simone Nolasco. Ha ricevuto il suo primo 8 - persino dalla esigentissima Alessandra Celentano - su Back to Black della maestra Veronica Peparini.

Nello speciale di sabato 30 gennaio 2016 Alessio ha dovuto affrontare una sfida istantanea con il ballerino esterno Davide; lo batte e può continuare la sua corsa al Serale.

Nel corso dell'ultimo speciale di febbraio si esibisce alla presenza del direttore artistico Emma Marrone che tuttavia decide di non sceglierlo ancora.

A inizio marzo 2016 finalmente Alessio, dopo aver ricevuto 10 “sì” dai professori, si prende la maglia verde e l’accesso al Serale. Viene preso da Emma ed Elisa per far parte della Squadra Bianca.

Nella seconda puntata del Serale il ballerino finisce in ballottaggio contro Patrizio e per difendere il suo posto si esibisce insieme al professionista Amilcar con la coreografia cavallo di battaglia “Asturias“.

Alessio nella stessa puntata ha anche accompagnato con una coreografia Elodie Di Patrizi con il suo inedito Un’altra vita.

È nella quarta puntata che Alessio si esibisce in una coreografia molto intensa sulle note di “Siamo soli” di Vasco Rossi.

Nella quinta puntata Alessio perde il ballottaggio contro Alessio e deve abbandonare il serale del programma.

Elena D'Amario (concorrente mai diventata ufficialmente la sua fidanzata) tuttavia lo raggiunge per comunicargli una bellissima notizia: Alessio avrà diritto a partecipare a uno stage estivo della durata di 3 settimane alla Parsons Dance a New York. Emma Marrone gli promette di partecipare al suo tour, ma non accadra mai. Fortunatamente ci penserà Alessandra Amoroso.

Foto: account Instagram Alessio La Padula