Marina Doria: chi è la madre di Emanuele Filiberto di Savoia

Di Ivan Buratti giovedì 12 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Marina Doria

Marina Doria, chi è? Scopriamo segreti e dettagli sulla vita della duchessa, atleta svizzera e moglie di Vittorio Emanuele di Savoia.

Nata a Ginevra il 12 febbraio 1935, Marina Doria (Marina Ricolfi Doria) ha compiuto recentemente 85 anni. Di origini italiane, figlia dell'industriale René Italo Ricolfi Doria e Iris Amalia Benvenuti, Marina si fidanza con Vittorio Emanuele di Savoia nel 1954, appena diciannovenne. L'11 gennaio del 1970, dopo sedici anni di fidanzamento, si sposa con rito civile a Las Vegas; ad ottobre 1971, con rito religioso, a Teheran. Nel 1972 la coppia mette al mondo il loro unico figlio, Emanuele Filiberto.

Con le onorificenze ottenute nel corso degli anni, Marina Doria è anche dama di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dama di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, dama di Gran Croce di Giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dama dell'Ordine di San Pietro di Cetinje. Nel 1969, su decreto dell'auto-proclamatosi re consorte Vittorio Emanuele di Savoia, venne nominata duchessa di Sant'Anna di Valdieri. Prima dei titoli nobiliari, tuttavia, Marina Ricolfi Doria è stata un'atleta dal ricco palmarès. Campionessa di sci nautico, ha conquistato 23 titoli svizzeri, 12 europei e 4 mondiali (Libano 1955, USA 1957, con un totale di quattro ori).

Marina Doria, insieme al marito Vittorio Emanuele e al figlio Emanuele Filiberto, ha vissuto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d'Italia.

Marina Doria ha due nipoti, figlie del figlio Emanuele Filiberto: Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia e Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria di Savoia.