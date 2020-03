Anna Wolf: età, altezza, fidanzato Andrea Denver, chi è

Di Claudia Cabrini mercoledì 11 marzo 2020

Età, altezza, fidanzato Andrea Denver. Chi è Anna Wolf?

Ha 23 anni ed è americana la bella Anna Wolf, modella tra New York e Miami nonché fidanzata del collega Andrea Denver, al momento anche concorrente del Grande Fratello Vip.

Nonostante la lontananza, Anna Wolf, bellezza acqua e sapone per 180cm di altezza, continuerebbe a pensare al suo Andrea, al quale - nonostante sia molto riservata - ha inviato un video messaggio qualche settimana fa, video richiesto dalla produzione del Grande Fratello Vip ma mai trasmesso in casa, e che quindi lei ha deciso di pubblicare sui suoi canali social: "Non c'è assolutamente nulla di cui dovresti preoccuparti al momento. Io continuo ad essere qui, ad aspettare te. Mi manchi e ti amo tantissimo", spiega la giovane dagli occhi azzurro cielo.

Quella tra lei e Andrea è una storia fatta di tira e molla che tuttavia pare proseguire felicemente da oltre un anno e mezzo. A tal proposito, lo stesso Andrea aveva raccontato:



"Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po' di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all'estero".

, che nonostante viva e lavori a Berlino al momento è dovuta rientrare dalla sua famiglia in North Carolina per scampare al Coronavirus, ha inoltre rilasciato un'intervista al settimanale Chi in edicola, e sul suo bell'Andrea ha spiegato:

"“Mi spiace essere tanto lontana da Andrea, ma il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati. Io lo amo e non mi stanco di ripeterlo. Spero però che ritrovi il sorriso. [...] Io mi fido di lui e lo amo".