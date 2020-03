Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinan: "L'ho perdonato" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Violeta Mangrinan ha perdonato il tradimento di Fabio Colloricchio

Ospite della versione spagnola di 'Uomini e Donne' con il fidanzato Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan ha confermato di essere stata tradita questa estate. Ha perdonato, però, il compagno:

"Fabio mi ha messo le corna quest'estate. E' stato con una ragazza, ma sono stati solo un paio di baci. L'ho scoperto e ho deciso di non fare interviste o andare in tv a raccontarlo. Ho preferito tenerlo per me e condividerlo solo con le mie amiche e con la gente che mi vuole bene. Io non ho commercializzato le mie corna, né ho venduto cose né vivo delle ex delle mie ragazze".

La versione dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi è molto simile:

"Vengo qui con la testa bassa. So che sono una persona che ha sbagliato. E' accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che questo sia una cosa meno grave. E' una cosa brutta, grave che ho fatto all'inizio di questa relazione e l'unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l'avevamo già superata".

La coppia si era conosciuta, quasi un anno, fa, a 'Supervivientes, l'edizione iberica dell''Isola dei famosi'. I due innamorati, oggi, convivono e hanno adottato un cagnolino.