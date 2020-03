Giulia De Lellis sente Andrea Damante?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Giulia De Lellis e Andrea Damante: riavvicinamento in vista?

E' il settimanale Chi, in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha svelato i retroscena inediti che riguardano la nuova vita di Giulia De Lellis che, negli ultimi giorni, si sarebbe presa un periodo di pausa da Andrea Iannone. Si legge:

"Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso “sentire” il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv “leggero e allegro”".

Solo qualche mese fa, ospite a Verissimo, la De Lellis aveva chiarito il tipo di rapporto instaurato con l'ex fidanzato dopo mesi di silenzio:

"Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Ci siamo incontrati anche ad un evento. Siamo in buona. Abbiamo condiviso tanto, nonostante le corna ci vogliamo bene. Non siamo amici".

Anche la giovane influencer, nelle scorse ore, ha aderito alla campagna, #iorestoacasa per evitare la diffusione del Coronavirus in Italia: