Grande Fratello Vip 4: le tesi di Valeria Marini sull'origine del Coronavirus (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Le tesi di Valeria Marini sulla diffusione del Coronavirus in Italia ed in Cina

Valeria Marini, dopo essere venuta a conoscenza degli ultimi aggiornamenti, si è lasciata andare a delle riflessioni sulle origini del Coronavirus (dalle origini in Cina fino alla diffusione in Italia).

Valeria Marini parla della notizia sul presunto virus fuggito dal laboratorio, ma non vuole dare notizie #gfvip pic.twitter.com/MkjH5oKZ4s — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Marini: "All'inizio non hanno messo il blocco totale in Italia ma solo a Milano come ci ha detto Michele Cucuzza. Per la gente che lavora lì in Cina con la moda. Anche a Roma ci sono stati dei casi con delle persone cinesi che venivano dalla Cina. E' un'epidemia... l'unico modo di fermarlo è evitare i posti pubblici. Ci si contagia velocemente. Bisogna trovare un vaccino, un antidoto che non porti al decesso".

Testi: "In Cina si è fermato il contagio perché hanno bloccato la gente".

Valeria Marini, parla della situazione politica attuale italiana facendo il punto della situazione sugli ultimi aggiornamenti sul #coronavirus. Finalmente una donna forte che gli italiani stavano aspettando. #gfvip pic.twitter.com/dDKqFIUGS9 — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Marini: "A questo punto, sarebbe meglio uscire il più tardi possibile".