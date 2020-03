Grande Fratello Vip 4, i video saluti di parenti e amici dopo gli aggiornamenti sul Coronavirus (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

I video saluti di parenti e amici dei concorrenti del Grande Fratello Vip dopo gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus

Dopo essere aggiornati sugli ultimi sviluppi del Coronavirus, i concorrenti del 'Grande Fratello Vip' hanno ricevuto i video saluti di parenti e amici.

Paola Di Benedetto riceve il caloroso abbraccio (seppur virtuale) dei genitori e del fratello. Licia Nunez, invece, rivede, dopo qualche settimana, la fidanzata Barbara che la rassicura sulle condizione di salute della mamma, dei fratelli e dei cani ("Ti amo con tutta me stessa")

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte2) pic.twitter.com/Oy7x6Q8cdN — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Fernanda Lessa, invece, è raggiunta da un video messaggio del marito Luca Zocchi ("Le bimbe stanno a scuola da tanto e stanno benissimo. Non ti fare paranoie. Cerca di stare dentro il più tempo possibile")

A Fabio Testi viene recapitato un video dei figli dall'ufficio di Londra, da Salisburgo e da Shanghai.

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte4) pic.twitter.com/TDLZjw9Ur9 — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini, le fa sentire la propria vicinanza in un momento molto diffcile. La showgirl del Bagaglino è preoccupata per non aver avuto notizie dell'adorata mamma Gianna Orrù.

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte6) pic.twitter.com/WLDKOIcQu9 — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Il marito Giovanni rincuora Teresanna Pugliese: "Siamo nettamente isolati anche grazie al prezioso aiuto dei nostri familiari. Mia sorella mi supporta nella quotidianità. Adesso, più che mai, sto comprendendo come sei brava ad essere una mamma perfetta"

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte7) pic.twitter.com/xYDh4IEhLa — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Sossio Aruta piange nel rivedere l'amata Ursula Bennardo: "Stiamo bene, ti guardo sempre. Mi manchi tanto. Spero di vederti un po' più in là".

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte8) pic.twitter.com/6psOmhJSb6 — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Martina Pascutti, ex compagna di Patrick e mamma del piccolo Leone, sprona il gieffino a continuare la sua avventura ("Giochiamo, ci divertiamo, non va a scuola. Non sai quanto gioisca dalla felicità").

Eleonora Giorgi stila l'elenco di tutti i parenti (nonne comprese) che godono di ottima salute durante il periodo di forzata quarantena:

I video saluti dei parenti dei ragazzi della casa del #gfvip dopo gli aggiornamenti sul #coronavirus (parte9) pic.twitter.com/7jkjDnBsOW — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Dei filmati, raggiungono anche Aristide Malnati, Sara Soldati e Asia Valente e Andrea Denver. Antonio Zequila si commuove per i baci dell'amatissima mamma e di sua sorella