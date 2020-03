Coronavirus: il tutorial di Barbara Palombelli per realizzare una mascherina artigianale (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Il video del tutorial di Barbara Palombelli per realizzare una mascherina a casa

Nel corso dell'ultima puntata di 'Stasera Italia', Barbara Palombelli ha realizzato un tutorial su come realizzare in pochi istanti una mascherina artigianale con la carta da forno. Ecco tutte le preziose istruzioni della giornalista Mediaset:



























Visualizza questo post su Instagram







































Tutorial di Barbara Palombelli su come fare una mascherina a casa: sono completamente estasiato

Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash) in data: 10 Mar 2020 alle ore 1:22 PDT

"Tanti dicono non ho la mascherina... come faccio ad avere la mascherina... ora ve lo faccio vedere. Prendete la carta da forno perché la carta, come ha detto il professore Garbagnati, deve essere impermeabile. E la carta forno è perfetta. La piegate da un verso e dall'altro. E' una cosa veramente economica ed è sicura per quando esce e non ha la mascherina quella brevettata a casa. Si prendono due elastici, si gira, dobbiamo, ovviamente, fissarli con la spillatrice... da una parte, dall'altra. Quindi, spillate due elastici nei rispettivi versi. Poi, aprite, poggiate sul viso, regolate gli elastici. Fatta la mascherina... credo che costi 10 centesimi".