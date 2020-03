Uomini e Donne, anticipazioni oggi Trono Over, puntata 11 marzo 2020 (Video)

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, Trono Over, 11 marzo 2020.

Torna Uomini e Donne, alle 14,45, con la nuova puntata dedicata al Trono Over

"Gemma è un po' triste perché è un periodo in cui non riceve più corteggiatori..." spiega Maria De Filippi a Tina, scatenando la reazione di Tina. Infatti vediamo l'opinionista scaldarsi, verso Gemma, chiedendole:

"Ma prima di entrare in questo che andavi cercando in giro?! Fammi capire!"

"Potresti essere ogni tanto sensibile?" si lamenta la Galgani, non creduta dalla Cipollari.

Ci sarà anche un momento dedicato alle sfilate con un bel "3" alzato con orgoglio da Tina. Chissà verso chi sarà diretto...

Barbara non sarà in studio bensì in collegamento (a causa probabilmente delle iniziali restrizioni del Nord Italia per l'emergenza Coronavirus).

Scopriremo anche che Valentina è uscita con Andrea e Veronica, intanto, ha proprio un chiarimento da fare con il suo ex conoscente...