Giorgio Manetti: "La verità sul mio rapporto con Tina Cipollari"

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Giorgio Manetti replica alle accuse di Chicco Nalli sul legame con Tina Cipollari

Giorgio Manetti replica a Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari che parlando della fine del matrimonio con la vamp di Uomini e Donne aveva gettato un’ombra sul tipo di rapporto tra il cavaliere toscano e la sua ex. «Sapevo di apprezzamenti e di una forte amicizia» la rivelazione dell’hair stylist, che da Tina ha avuto tre figli, «comunque non si possono mettere le manette a nessuno».

Sul settimanale Tutto, in edicola da giovedì 12 marzo, è arrivata la secca smentita del Gabbiano, da tempo innamorato e felice con Caterina, ma soprattutto sereno lontano da Gemma: «Sono tutte cavolate» ha tuonato contro chi, scavando nel passato del trono over, vorrebbe farlo passare per uno sfascia famiglie. Ma c’è una verità: «A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole». Manetti ha ammesso di frequentare il ristorante fiorentino del nuovo compagno della Cipollari, Vincenzo Ferrara, «una bella persona». Smentito il pettegolezzo, Giorgio ha svelato una clamorosa novità professionale: «A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles».