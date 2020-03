Fedez e Heather Parisi: è lite social

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

I tweet di fuoco tra Heather Parisi e Fedez

E' scontro social tra Heather Parisi e Fedez. La showgirl, che, da diverse settimane, sta vivendo la fase critica della diffusione del Coronavirus ad Hong Kong (dove risiede, da molti anni, con il marito Umberto ed i figli), ha criticato aspramente le modalità di raccolta fondi organizzata dal cantautore e dalla moglie Chiara Ferragni per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Il duro botta e risposta su Twitter tra la ballerina ed il rapper non si è fatto attendere:

Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie? https://t.co/uwCFqSpW8P — Fedez (@Fedez) March 10, 2020

Le donazioni (provenienti da 52 Paesi nel mondo), in più di 24 ore, hanno superato i 3 milioni di euro.

Fedez: "Volevo approfittare per ringraziare tutti voi per il sostegno che avete dato alla raccolta fondi che abbiamo istituito ieri. Volevo ringraziare tutti i personaggi pubblici che si sono prodigati ieri. C'è stata una partecipazione che non ci saremmo aspettati. E' un grande messaggio di unione e coesione. Da ieri è come se si fosse accesa una miccia. Da questa campagna ne sono nate altre per aiutare tanti altri ospedali. E' fantastico, è pazzesco, è incredibile."