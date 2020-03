Nina Moric: "Fabrizio Corona? Il più grande amore della mia vita. Lo risposerei" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Nina Moric, a Vieni da me, parla del suo rapporto con il figlio Carlos e l'ex marito Fabrizio Corona

Nina Moric, ospite, oggi, martedì 10 marzo 2020, di 'Vieni da me' su Rai1, ha risposto alle domande al buio. In particolare, si è soffermata sul ritrovato rapporto con Fabrizio Corona per la gioia del figlio Carlos:

"E' il più grande amore della mia vita. Lo risposerei. Nonostante sia una testa di rapa, ha un pregio: ha un cuore. Non lo dimostra spesso. Mi fido di lui. Una volta, no. Facevamo le guerre. Lui era molto spavaldo, voleva dimostrare di essere superiore, sminuendomi. Lui non lo faceva con la cattiveria. E' un narcisista patologico, vive con il Dio denaro, anche lui lo dice. Ama lavorare. Ha un bellissimo cuore, non mi ha mai ferito facendomi del male fisico ma nemmeno atroce. Nel 2007, Ci siamo lasciati perché non appoggiavo alcuni suoi atteggiamenti lavorativi. Nel 2009, non c'era più questa passione. Si è innamorato di Belen. Hanno avuto questa storia. Lui mi ha sempre protetta anche quando ci siamo lasciati. Anche con una telefonata, c'era. Nella sua spavalderia è riuscito ad essere un grande uomo. Fabrizio Corona è una delle persone più meravigliose, più buone d'animo che io conosca. Non siamo innamorati. Oggi come oggi, riesco a comunicare meglio con lui. Ci sentiamo tutti i giorni. Sembriamo fratello e sorella. Carlos è felicissimo. Ci siamo fatti tutte queste guerre in questi anni per nulla...".

Le parole della Moric su Corona che come dice la Balivo sembra ancora "innamorata" #vienidame pic.twitter.com/n8woT28Hkz — TheFolloWerTv! (@TheFolloWerTv) March 10, 2020

La modella croata ha raccontato come ha vissuto il periodo di separazione dal figlio:

"Mi sembra impossibile. Io e Carlos, sin dalla nascita, vivevamo l'uno per l'altro. Quella cosa mi ha distrutto. Quando mi hanno portato via mia figlio, sono diventata agorofobica, non riuscivo a parlare, ero come un vegetale. Le scrivevo le lettere tutti i giorni. Mi hanno trattato come se fossi la peggiore mamma. Io, per quattro anni, ero morta".

Nina, infine, ha rivelato, per la prima volta, un retroscena inedito del video 'Livin' la vida loca' di Ricky Martin:

"Ho messo la lingua in bocca a Ricky Martin e lui ha ricambiato. Perché no?!"