Angelo Russo: chi è Catarella di Montalbano

Di Ivan Buratti lunedì 9 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Angelo Russo

Angelo Russo, chi è l'attore che interpreta Catarella nel Commissario Montalbano, una delle serie tv di Rai 1 più amate e seguite? Conosciamo meglio qualche dettaglio su di lui.

Angelo Russo nasce a Ragusa, in Sicilia, il 21 ottobre 1961, sotto il segno della Bilancia. Nel 2020, Angelo Russo compierà 59 anni. Mamma napoletana, padre siciliano, sin da piccolo si appassiona al mondo della recitazione. Proprio per l'amore per il palcoscenico, Angelo Russo è costretto a scappare da casa. Il padre, infatti, non condivideva il sogno del figlio di diventare artista professionista. Il ragazzo, appena sedicenne, raggiunge Roma senza soldi e senza alloggio. Pur di continuare a inseguire il proprio desiderio, Angelo Russo inizia a vivere in una baracca insieme ad altre persone, alcune delle quali in gravi condizioni economiche.

A determinare un cambio decisivo nella sua vita, il provino a cui partecipa per un ruolo nella fiction Il Commissario Montalbano. Dal 1999, Angelo Russo veste i panni del fedele e sbadato Catarella. Tra le altre esperienze lavorative rilevanti, si ricordi la parte ne Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni del 1999. Venti anni dopo il suo esordio, Angelo Russo ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nel 2018. Tra una salsa e un merengue, Angelo Russo è riuscito a perdere oltre 10 chili.

Angelo Russo è sposato con Laura e ha una figlia di nome Leandra. È presente su Instagram a questo profilo.