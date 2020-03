Luca Zingaretti: moglie, figli, età, Instagram, Luisa Ranieri

Luca Zingaretti è un attore nato a Roma l'11 novembre 1961 e principalmente noto per l'interpretazione del personaggio di Salvo Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, nella celebre serie televisiva di Rai 1, Il Commissario Montalbano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Zingaretti si è sposato due volte. Nel 2004, l'attore romano si è separato dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D'Amico da cui ha divorziato nel 2008. Attualmente, Luca Zingaretti è sentimentalmente legato all'attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della fiction Cefalonia: la loro storia d'amore ha avuto inizio nel 2005.

Da Luisa Ranieri, Luca Zingaretti ha avuto due figlie, Emma e Bianca, rispettivamente nate nel 2011 e nel 2015. I due attori si sono sposati con rito civile il 23 giugno 2012, durante una cerimonia tenutasi nel castello di Donnafugata, paese in provincia di Ragusa.

Nel 2017, in occasione di un'intervista concessa al settimanale Intimità, Luca Zingaretti, riguardo le figlie, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Emma ha 5 anni e mezzo, Bianca uno e mezzo, sono più le gioie che loro danno a me che non l'inverso. La primogenita mi ha “staccato” la faccia! Non dovrei esserne felice, dato che ha una madre bella come Luisa! Anche la seconda è meravigliosa, ha un viso così chiattulello! Con loro sono affettuosissimo, ma i paletti sono necessari: i bambini si sentono rassicurati. Il mio metodo è: i no sono no, i sì sono sì, i forse possono diventare dei no o dei sì. Così, i bambini apprendono anche a metabolizzare le frustrazioni.