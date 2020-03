Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini: "Antonella Elia perseguita tutti" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

Ancora alta tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, Valeria Marini si è sfogata a lungo con Fernanda Lessa per i continui attacchi di Antonella Elia. La showgirl sarda non sopporta più gli atteggiamenti, a suo dire, persecutori della compagna d'avventura. E minaccia di lasciare la casa del 'Grande Fratello Vip', qualora non venisse fuori la verità nel corso della prossima puntata (Qui, il video):

"Non so quanto resisterò. Queste aggressioni mi umiliano molto. A me non sta bene. C'è un limite a tutto. Se continua mi mettete in nomination e me ne vado. O esce fuori la verità, cioè che questa perseguita tutti, in primis, adesso me, o me ne vado. Vado via io non c'è problema. Lo sai che io amo Alfonso (Signorini, ndb), questo programma, gli autori mi piacciono tanto. Deve uscire la verità che mi ha offeso".

Anche Sossio Aruta e Antonio Zequila, ieri, hanno manifestato l'insofferenza per i continui screzi tra le due primedonne del loft più spiato d'Italia: