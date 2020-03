Fabrizio Gifuni: chi è, carriera, vita privata, figli

Di Claudia Cabrini lunedì 9 marzo 2020

Classe 1966, Fabrizio Gifuni è un noto attore e regista, nonché marito di una splendida collega, Sonia Bergamasco, che dal 2016 presta il volto alla fidanzata di Luca Zingaretti nell'amatissima serie tv Il Commissario Montalbano.

Ma cosa sappiamo davvero della sua vita privata? Nato a Roma, ha da sempre mostrato una spiccata passione per la recitazione e in particolar modo per il teatro, al quale ha dedicato tutta la sua vita. Gifuni si è infatti diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, senza rinunciare a parecchi anni di gavetta sul palco e dietro le quinte, prima di approdare anche sul grande schermo oltre che in tv.

I suoi primi lavoretti risalgono al 1993, ma ci sono voluti anni di sforzi e sacrifici affinché arrivassero i primi importanti ruoli da protagonista. Sarà proprio Gifuni a meritarsi anche un David di Donatello come miglior attore non protagonista nel film Il capitale umano. Sappiamo sia molto legato alla sua famiglia, e che sia altrettanto riservato sul suo privato. Dal 2000 è sposato con la sua storica compagna, la collega attrice Sonia Bergamasco, e dalla loro unione sono nate due splendide figlie, Valeria e Maria.