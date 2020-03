Cesare Bocci: moglie, figlia, età, chi è?

Di Marco Salaris lunedì 9 marzo 2020

Cesare Bocci è un popolare attore nato a Camerino il 13 settembre 1957. Ha 62 anni, nel 2020 ne compirà 63. E' del segno zodiacale della Vergine. Ha i capelli lunghi e grigi.

Muove i suoi primi passi nello spettacolo dal 1982 entrando nella compagnia della Rancia di Tolentino (Macerata). Ci lavora per 8 anni e recita in diversi spettacoli, nel 1990 si trasferisce a Roma, dove si presta per le riprese di un film intitolato L'aria serena dell'ovest. Ciò segna il suo debutto ufficiale sul grande schermo. Non solo, recita per la prima volta in una sit-com, Zanzibar.

L'anno della svolta è il 1999 quando entra nel cast di una delle fiction Rai più popolari di sempre: Il commissario Montalbano, interpreta il ruolo di Mimì Augello e la sua notorietà cresce a livelli importanti. Nel corso degli anni successivi si intensificano i lavori nella quale viene coinvolto, da miniserie a musical e fiction conosciute sia Rai che Mediaset. Per citarne alcune Elisa di Rivombrosa, Io e mamma, Provaci ancora prof, Una grande famiglia.

Diventa anche conduttore dell'edizione 2013 di Miss Italia insieme a Massimo Ghini e Francesca Chillemi in onda su La7. Nel 2018 diventa concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli, vincendo il programma.

E' impegnato socialmente: diventa testimonial dell'ANFFAS di Macerata ed è collaboratore delle campagne di raccolta fondi per Save the Children.

Dal 1993 è accanto a Daniela Spada dalla quale ha avuto una figlia, Mia, nata il 26 marzo 2000. E' stata accanto a sua moglie dopo che lei ha subìto un ictus post partum a poca distanza dalla nascita della bambina: "Per me è stata una cosa che all'inizio non riuscivo ad accettare, fino a quando non ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti" dichiarò in un'intervista a Verissimo avvenuta nella primavera del 2016.