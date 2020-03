Uomini e donne anticipazioni oggi trono classico puntata 9 marzo 2020 (video)

Di Ivan Buratti lunedì 9 marzo 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, lunedì 9 marzo 2020? Scopriamo tutte le indiscrezioni sulle avventure dei protagonisti del Trono Classico, a cui è probabilmente dedicata la prima puntata della settimana.



Che cosa dicono le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, 9 marzo 2020? Andranno in scena probabilmente le storie dei protagonisti del Trono Classico. Il tronista Carlo Pietropoli pare sia sempre più prossimo alla scelta. A determinare un notevole passo in avanti verso la fine del suo percorso nel programma, un gesto eclatante: Carlo Pietropoli manderà a casa tutte le corteggiatrici, tranne Cecilia e Ginevra, le uniche che destano la curiosità del ragazzo. Durante la trasmissione, verrà mostrata l'esterna fra il tronista e Cecilia, a cui Carlo ha deciso di presentare la propria mamma. Che sia questo un indizio che la scelta finale sia proprio la ragazza?

Inoltre andrà in scena lo scontro fra il tronista Daniele Dal Moro e l'opinionista Gianni Sperti. L'ex concorrente del Grande Fratello scoppierà a piangere a causa delle accuse del ballerino, che crede che il bel veneto abbia riservato brutte parole e toni offensivi nei confronti della corteggiatrice Angelica. I genitori della ragazza non avrebbero voluto incontrare Daniele, rimasto sbigottito dalla scelta.

Spazio anche per le due donne del trono, Sara Shaimi e Giovanna Abate: la prima cercherà di smaltire definitivamente la decisione di Giovanni di abbandonare la trasmissione, mentre la seconda bacerà a stampo il corteggiatore Sammy.



