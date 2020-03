Grande Fratello VIP 4, Adriana Volpe: contatti con la famiglia e dedica alla figlia Gisele (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 8 marzo 2020

La concorrente organizza un pensiero per la festa della donna.

"Oggi pomeriggio la produzione di GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia".

Con questo breve comunicato la produzione del Grande Fratello VIP ha annunciato che la concorrente nella giornata di ieri ha dato la possibilità di sentire la sua famiglia per motivi che non sono stati resi noti, ma che potrebbero essere facilmente riconducibili ad una frase della showgirl pronunciata nella puntata in prime time di lunedì, quando Alfonso Signorini ha confermato l'allungamento della messa in onda del reality show fino al 27 aprile prossimo ricevendo la risposta della Volpe: "Posso sentire mia figlia per capire se è tutto ok?".

I fan della vip hanno avanzato la stessa ipotesi, Adriana è comunque tornata regolarmente nella casa senza problemi.

Oggi nella giornata dedicata alle donne, il suo risveglio è dedicato proprio a Gisele (QUI il video), la figlia avuta dal matrimonio con Roberto Parli. La Volpe ha organizzato un messaggio per la figlia scrivendo su di un cartello "8 marzo 2020 Auguri Gisele, piccola grande donna" e che le telecamere della casa più spiata d'Italia hanno puntualmente inquadrato l'omaggio.