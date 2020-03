Alessio Orsingher: età, marito, Facebook, foto, Instagram

Di Fabio Morasca domenica 8 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessio Orsingher.

Alessio Orsingher è un conduttore televisivo e giornalista nato a Massa il 19 febbraio 1986, noto alle cronache rosa per essere il compagno di Pierluigi Diaco, il giornalista e conduttore di Io e Te di notte, programma in onda su Rai 1, con cui si è unito civilmente il 5 novembre 2017.

La sua carriera nel giornalismo è iniziata nel quotidiano Il Tirreno. Dopo essersi laureato in Scienze Giuridiche e dopo aver frequentato la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi a Milano, Alessio Orsingher ha lavorato per due anni per le emittenti televisive del gruppo Class Editori, Class CNBC e Class Tv, dove ha lavorato nella redazione del talk show Punto e a Capo e come conduttore della rassegna stampa del mattino, Primo Tempo News.

Dopo essere diventato giornalista professionista nel 2011, Alessio Orsingher ha lavorato come inviato in tre programmi firmati da Michele Santoro: Servizio Pubblico, Servizio Pubblico Più e Anno Uno. Orsingher ha lavorato nel team di Michele Santoro per tre anni.

Nel 2015, ha iniziato a lavorare per il programma di La7, Tagadà, al fianco di Tiziana Panella.

Durante una puntata di Io e Te, andata in onda la scorsa estate, Pierluigi Diaco si è commosso, parlando del suo compagno: