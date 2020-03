Gianluca Fubelli: età, carriera, fidanzata, vita privata

Di Claudia Cabrini domenica 8 marzo 2020

Età, carriera, fidanzata e vita privata di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla

Lo conosciamo più semplicemente come il simpatico Scintilla, mattacchione e comico che ha debuttato in televisione grazie al programma di intrattenimento per la tv Colorado Cafè. Oggi però, di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, vorremmo raccontarvi molto di più.

Salito alle cronache di recente grazie alla sua relazione con la sexy fidanzata Elena Morali, Gianluca Fubelli è nato a Roma il 9 aprile 1973, sotto il segno dell'Ariete. La sua carriera da comico ha inizio nei villaggi turistici, ma viene battezzata dal suo approdo in tv dapprima a Paperissima Sprint e poi a Colorado - dove per Gianluca arriva il successo vero.

Ancora oggi uno dei comici più apprezzati dalla televisione italiana, molto sappiamo anche della sua vita privata. La sua ultima e duratura relazione con la bella Elena Morali ha fatto molto parlare di lui, soprattutto a causa delle marachelle che la ragazza gli ha combinato. Elena, del suo amato Scintilla, fino a qualche settimana fa raccontava:



"Lui è una persona meravigliosa, che possiede al suo interno qualcosa di magico".

I due si sarebbero dovuti sposare a breve, ma a seguito della sua partecipazione all'Isola dei Famosi qualcosa è cambiato. Elena ha svelato di aver baciato il modello Marco Ferri all'interno del programma. Da quel preciso istante, il rapporto con Gianluca si è incrinato.

Gianluca, che secondo Elena con lei si è sempre comportato da gran signore, ha molto sofferto la separazione dalla fidanzata, della quale era follemente innamorato. Dal canto suo, Elena a Barbara D'Urso ha recentemente svelato di aver tradito Scintilla quando i due erano ancora fidanzati. Inoltre, vorrebbe far credere di esser ora impegnata con l'ex di Nina Moric, Luigi Favoloso.

In ultimo, sempre su Gianluca Fubelli l'ex pupa ha raccontato: "Il mio ex sta male. Non merita questo perché si è comportato da signore. Penso ancora che lui sia la persona ideale con cui condividere la vita".