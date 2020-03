Lucia Zagaria: chi è, marito, malattia e vita privata

Di Claudia Cabrini domenica 8 marzo 2020

Marito, malattia e vita privata di Lucia Zagaria

"Una donna straordinaria" - Così ha sempre descritto Lino Banfi la moglie, Lucia Zagaria, che ha incontrato per la prima volta negli anni '50, e che ha sposato - nonostante il parere contrario di entrambe le famiglie - nel 1962. Lucia Zagaria è quindi la moglie di Lino Banfi, dal quale ha preso il cognome. Il vero nome di Banfi è infatti Pasquale Zagaria, ed è proprio al suo fianco che Lucia ha trascorso gran parte della sua vita, sostenendolo anche nei momenti più difficili e impegnativi.

Ma la vita non sempre va come avremmo immaginato. Anche per questo, Lucia purtroppo si ritrova al momento alle prese con una malattia degenerativa che le impedirà di vivere serenamente la sua vecchiaia. A raccontare degli ultimi difficili anni della moglie, lo stesso Lino - che in una recente intervista ha spiegato:



"Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. Non riesco a a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme a vecchiaia. Lucia mi chiede come farò quando non riuscirà più a riconoscermi. E io le dico che allora ci presenteremo di nuovo".

Al momento, Lucia starebbe fisicamente bene, ma si troverebbe in uno stato confusionale segnato dall'Alzheimer, una patologia che Lino non è mai riuscito ad accettare: "Adesso che potremmo, non ci muoviamo per via della sua malattia, l’Alzheimer" spiegò a Mara Venier a Domenica In l'attore. I due vivrebbero ancora a Roma.