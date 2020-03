Sylvie Lubamba: calendario, oggi, altezza, Roger Garth

Nata il 29 febbraio del 1972 nella Repubblica Democratica del Congo, Sylvie Lubamba (all'anagrafe Renèe Sylvie Lubamba) un'attrice che ha partecipato anche ad alcuni programmi della televisione italiana.

La Lubamba, oggi 48enne e alta 1,75 m, ha partecipato nel 1992 a Miss Italia diventando la prima concorrente di colore del concorso, salvo poi venire squalificata per aver posato nuda per un calendario. La sua notorietà arriva dapprima con Guida al campionato al fianco di Alberto Brandi, ma soprattutto con Markette al fianco di Piero Chiambretti. In seguito partecipa come concorrente del reality show La Talpa.

Ma è nel 2006 che per la Lubamba cominciano i guai. La donna viene arrestata per uso improprio di carte di credito, reato che reitera nel 2014. Tra le vittime ci sarebbe Roger Garth, opinionista di Pomeriggio Cinque. Il 2 aprile del 2015 risale agli onori della cronaca per essersi fatta lavare i piedi da Papa Francesco la sera del giovedì santo nel carcere di Rebibbia. Torna in libertà nel Natale 2017 dopo aver scontato 3 anni e 4 mesi di carcere.

