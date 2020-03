Coronavirus, Chiara Ferragni: "Niente panico" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 7 marzo 2020

I consigli di Chiara Ferragni per combattere l'emergenza Coronavirus

Chiara Ferragni, attraverso una lunga serie di Instagram Stories, ha cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza Coronavirus che sta raggiungendo numeri impressionanti in tutto il Paese. Ecco le parole della giovane influencer:

"Questa è una situazione veramente orrenda, quella che sta succedendo nel mondo. E adesso anche in Italia. [...] E' un'epidemia globale che ha attaccato anche l'Italia. In questo momento, anche se di per sé, la malattia può non far paura, il fatto che possa passare da un individuo all'altro così facilmente, deve farci pensare. Non facciamo cose stupide. Sacrifichiamoci un attimo. Sto facendo sacrifici, ho dovuto cancellare molti lavori. Siamo tutti in questo periodo di merda e cambiamento. La cosa che ci deve rincuorare è pensare che questo è un periodo limitato. Se noi ci affidiamo alle precauzioni che ci sono state raccomandate come lavarsi spesso le mani, evitare il contatto fisico e l'assemblamento di persone, questa vita avrà una vita più breve. Non avremmo tutte le complicazioni che si potranno generare nel momento in cui la terapia intensiva è piena di pazienti. Fatelo per voi se stessi, per l'idea che torniamo alla normalità prima possibile. Niente panico. Siamo uniti. Noi italiani siamo fortissimi, ci risolleveremo da questo al 100 per cento. Usate il cervello".