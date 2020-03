Filippo Magnini: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Di Claudia Cabrini sabato 7 marzo 2020

Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, Filippo Magnini ha 38 anni ed è niente meno che uno degli sportivi più apprezzati e conosciuti in Italia. La sua disciplina è il nuoto.

Appassionato di sport sin da piccino, inizierà a muovere i primi passi in piscina proprio grazie all'insistenza dei suoi genitori, che gli trasmetteranno un'enorme passione anche per questa disciplina. Ancora adolescente, dopo essersi iscritto in una squadra di nuoto locale, la Pesaro Nuoto, Filippo inizierà a gareggiare agonisticamente, dimostrando non soltanto tutta la sua caparbietà e determinazione, ma anche il suo talento naturale per lo stile libero, nel quale si specializzerà professionalmente non appena terminerà le scuole superiori. A 18 anni infatti, Filippo si trasferirà a Torino - dove proseguirà con l'allenarsi sempre più duramente, in preparazione soprattutto ad una carriera atletica internazionale.

La sua prima gara importante, i campionati italiani, la vincerà a 20 anni. Proprio quello fu per lui il primo vero traguardo raggiunto, nonché il battesimo della sua grande carriera.

Filippo, però, è molto conosciuto anche per la sua vita privata, che ha più volte dominato le copertine dei giornali italiani grazie alla sua storica compagna, nonché collega, Federica Pellegrini, con la quale è stato fidanzato e convivente per ben 8 anni. La loro è stata una relazione molto turbolenta, che spesso li ha visti dividersi per poi riunirsi più forti di prima - e che ufficialmente pare sarebbe durata soltanto 6 anni. Tuttavia, voci di corridoio insistenti hanno sempre sostenuto che i due si stessero frequentando da prima - ed è proprio in questo caso che gli anni di relazione tra i due aumenterebbero ad 8. Sarà però nel 2017 che tra Filippo e Federica avverrà la sofferta rottura definitiva. Ad oggi, i due sportivi hanno ormai intrapreso strade diverse, e nella vita di Filippo Magnini è anche arrivata un'altra persona, capace in poco tempo di rubargli il cuore.

Stiamo parlando della sua attuale fidanzata Giorgia Palmas, che Filippo ha più volte raccontato sia stata capace di donargli la serenità che in passato spesso gli era mancata. La loro relazione è stata sin da subito molto seria ed equilibrata, tanto che dopo due anni Filippo ha chiesto a Giorgia di diventare sua moglie. Ormai mancano soltanto poche settimane al fatidico "Sì". Il loro matrimonio verrà celebrato in Sardegna il mese prossimo. I due non hanno ancora figli, ma chissà che a breve non arrivi anche il primo bebè...