Coronavirus, i consigli di Michelle Hunziker: "Evitate luoghi affollati" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 7 marzo 2020

I consigli di Michelle Hunziker per sconfiggere il Coronavirus

Michelle Hunziker, che, da lunedì 9 marzo 2020, sarà nuovamente dietro il bancone di 'Striscia La Notizia' accanto a Gerry Scotti, ha voluto fornire il proprio contribuito per prevenire la diffusione del Coronavirus. La conduttrice, oggi, ha registrato una serie di Instagram Stories per evitare che si propaghi il panico nel nostro Paese:

"Buongiorno ragazzi, come state? La situazione è molto surreale. Ci sembra strano perché è venuta a mancare la nostra normalità. Il fatto di baciarci, abbracciarci, volerci bene.... è ormai tutto strano. Prima ci sembrava ovvio, oggi non possiamo farlo. Da mamma effettivamente faccio fatica a dormire la sera. Non per ansia o isterismo. Sono responsabile. Ho delle bambine piccole. Voglio veramente seguire quello che mi viene detto. Di evitare i luoghi affollati, di evitare il più possibile in contagio. Le scuole sono chiuse fino al 15 marzo. Cerchiamo davvero di organizzarci e fare delle belle attività con i nostri figli a casa, home schooling. Cercheremo di far divertire i nostri figli a casa. O cerchiamo di andare in luoghi dove non ci sono tante persone. Ho un'amica in rianimazione che mi dice: 'Non ci sono più posti in ospedale. La gente deve, per ora, seguire, Le polmoniti aumentano. Grande responsabilità. Faccio in modo che questo contagio smetta di andare avanti. Non diamo più chance a questo cavolo di virus. L'Italia è in ginocchio. Basta! Adesso arrivano le belle giornate. Voglio avere la speranza che questo virus muoia con il caldo. Anche grazie a noi. Dobbiamo combatterlo".