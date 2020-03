Helena Seger: chi è la moglie di Zlatan Ibrahimovic

Di Marcello Filograsso sabato 7 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Helen Seger

Helena Seger è una modella svedese, moglie del calciatore connazionale Zlatan Ibrahimovic.

Nata nel 1970 in Svezia, Helena è undici anni più grande del marito, che è nato nel 1981. In realtà la differenza di età pare non aver condizionato più di tanto l'equilibrio della coppia, che dalla loro relazione nata nel 2001 ha avuto due figli, Maximilian e Vincent, anche loro sulle orme del padre.

Nonostante sia stata una modella, Helena Seger non ha un profilo ufficiale Instagram, sebbene esistano diverse fanpage a lei dedicate. Ha abbandonato la carriera sulle passerelle non appena è diventata madre per occuparsi dei due figli. Pare tuttavia che i ruoli saranno scambiati quando lui appenderà le scarpette al chiodo.

Nell'agosto del 2012 è balzata agli onori delle cronache per essere stata scippata nella capitale francese.