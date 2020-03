Alessia Mancini: figli, oggi, età, Flavio Montrucchio

Di Marcello Filograsso sabato 7 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessia Mancini

Nata a Marino, in provincia di Roma, il 25 giugno 1978, Alessia Mancini è una soubrette e attrice.

Esordisce in tv come ragazza di Non è la Rai nel 1994 per bissare l'anno successivo, ma raggiunge la popolarità come velina di Striscia la Notizia nel 1997. La sua carriera televisiva prosegue tra il 1999 e il 2002, quando affianca Gerry Scotti come letterina a Passaparola.

Negli anni la sua presenza televisiva si dirada, partecipando più che altro a reality show come La Talpa e all'Isola dei Famosi. Nel 2019 conduce In Salotto, programma del pomeriggio di Tv8.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, Alessia Mancini, che oggi ha 42 anni, è sposata con l'attore, conduttore ed ex gieffino Flavio Montrucchio, dal quale ha avuto i due figli Mya, nata il 10 aprile 2008 e Orlando, nato l'8 aprile 2015.

Foto: account Instagram Alessia Mancini