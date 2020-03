Federico Vespa: chi è il figlio di Bruno Vespa

Di Fabio Morasca venerdì 6 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Federico Vespa.

Federico Vespa è un giornalista, conduttore radiofonico e scrittore, noto anche per essere il figlio di Bruno Vespa, il popolare giornalista e conduttore di Porta a Porta, il programma di approfondimento giornalistico in onda su Rai 1.

Laureato in Giurisprudenza, Federico Vespa ha dato il via alla sua carriera giornalistica nel 2002, con una collaborazione con La Gazzetta dello Sport. Sempre agli inizi della sua carriera, Federico Vespa ha anche commentato le partite della Roma allo Stadio Olimpico per l'emittente radiofonica Radio 101 One O One.

Dopo una breve esperienza nell'emittente romana Radio Spazio Aperto, Federico Vespa ha iniziato a lavorare per RTL 102.5, occupandosi inizialmente di sport. Successivamente, è passato alla redazione giornalistica e poi alla conduzione radiofonica.

Nella sua carriera, ha anche collaborato con Il Messaggero e con il settimanale Gente.

Dal 2007, insieme a suo padre Bruno, conduce il programma Non Stop News Raccontami.

Altri programmi radiofonici da lui condotti sono stati Non Stop News, Onorevole DJ, Password, Chi c'è c'è chi non c'è non parla, Nessun Dorma e Protagonisti. Sempre per RTL 102.5, ha lavorato anche come inviato.

Come telecronista, inoltre, Federico Vespa ha lavorato dal 2008 al 2010 per Sky Sport e dal 2011 al 2015 per Mediaset.

Intervistato a Che fuori tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, Federico Vespa ha dichiarato di non vedere mai Porta a Porta e di non aver mai letto un libro scritto da suo padre: