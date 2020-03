Raffaella Schifino: chi è la moglie di Enrico Papi

Riservatissima, Raffaella Schifino è la moglie di Enrico Papi dal lontano 1998. I due sono diventati genitori di Rebecca, nel 2000, e Iacopo, nel 2008. Tutta la famiglia, dai primi anni del '2000, ha una seconda residenza a Miami, negli Usa, dove il conduttore di Guess my Age, come raccontato a Gente nel 2017, ha dovuto 'sfidare' un uragano. L'uragano Irma, che devastò la Florida.

Sono abituato a risolvere i problemi della mia famiglia nella vita quotidiana. Certo, in quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto. Sembra un’accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l’abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante antiuragano, sono saliti in auto e fuggiti.