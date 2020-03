Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Ida Platano? Ho cancellato le nostre foto sui social dopo una litigata"

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

Riccardo Guarnieri innamorato pazzo della fidanzata Ida Platano

Riccardo Guarnieri, protagonista dell'ultima puntata del trono over di 'Uomini e Donne', ha rilasciato un'intervista al magazine ufficiale della trasmissione manifestando la propria felicità per un periodo di tranquillità sentimentale. Dopo tanti litigi e un periodo di allontanamento, l'ex cavaliere del trono over sta vivendo momenti di serenità accanto alla fidanzata Ida Platano.

Ha, però, confessato di aver cancellato, da Instagram, tutte le immagini di coppia dopo un'ennesima lite:

"Sì, sono stato io a cancellare le nostre foto sui social in seguito a una litigata molto dura con Ida dì qualche settimana fa. Il mio è stato un gesto di rabbia".

Ad oggi, Riccardo è fortemente convinta che la compagna sia la donna della sua vita:

"Il suo modo di essere donna e di essere madre che per me rasenta la perfezione. Ho sempre ammirato Ida per il modo in cui è donna e madre talmente tanto che non posso che accettare anche i suoi piccoli difetti in virtù di questo. Ida mi piace così com'è: la sua forza e la sua determinazione sono straordinarie".

L'uomo ricambia i sentimenti di Ida professandosi innamorato pazzo:

"Sì, assolutamente, anche se in questo momento devo un po’ smaltire tutto quello che è recentemente successo, cosa che pian piano sta avvenendo, soprattutto dopo i bei giorni che ho trascorso con lei".