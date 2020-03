Grande Fratello Vip 4, nuovo acceso scontro Valeria Marini - Antonella Elia: "Mi hai dato pugni nei reni!" (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 5 marzo 2020

Altro che tregua! Ancora fulmini e saette nella casa tra le due vip che si attaccano a vicenda

"Ti chiedo scusa" Antonella Elia e Valeria Marini le avevamo lasciate lunedì con un'apparente tregua dopo la tempesta della scorsa settimana. Lo spintone di Antonella e le provocazioni 'stellari' di Valeria sembravano acqua passata, ma così non è. Non c'è giorno in cui le due per un motivo o per un altro non si scontrino, talvolta anche per cause banali.

Stavolta le due si ritrovano in cucina, la Elia alle prese con il pranzo da preparare mentre la Marini è affaccendata nel pulire la cucina. Antonella si porta verso il lavabo, così anche Valeria, la Elia le sfila involontariamente una ciabatta e per avvisarla dell'impiglio Valeria la richiama con dei tocchi sulla schiena e apriti cielo! "Ma te la smetti di darmi dei pugni sui reni per una ciabatta?!" le grida Antonella "Ma quali pugni ai reni?! ti ho sfiorato con gentilezza" niente da fare, la lite ha un nuovo round: "Tu sei proprio cretina" attacca Antonella mentre Valeria si tappa le orecchie facendole il verso. Antonio Zequila prova a calmare gli animi ma il compito sembra tutt'altro che facile: "Menomale che c'è qualcuno di intelligente - dice la Marini - che chi mette le mani addosso!".

Il botta e risposta continua senza esclusione di colpi: "Ma levati dalle p***e e smettila di starnazzare come una gallina" parole che scaturiscono la rabbia di Valeria, fino a quel momento tranquilla nel replicare: "Continua con le offese, tu sai solo offendere tutti", Antonella non molla la presa: "La tua presenza è un'offesa", "La tua presenza è un'offesa al pubblico e alle donne" accusa la Marini.

Nel frattempo Antonella non vuole più sentire la voce di Valeria e per tentare la via di fuga se ne va nella veranda dove Andrea Denver e Antonio Zequila assistono al bisticcio delle due vip.

La concorrente stellare sta per entrare nel confessionale, ma prima di chiudere la porta ha ancora qualcosa da dire alla Elia: "Devi smetterla di offendere, non sei nessuno per dire quelle cose. Tu non conosci il rispetto e devi smetterla di dire le parolacce. Tanto il pubblico vede quello che sei! Tu sei un concentrato di cattiverie" Antonella quindi riprende a battagliare: "Ma ti levi dai piedi? Sei una cretina e te lo ripeto".

Denver a quel punto è costretto ad inserirsi tra le due per mettere la parola fine "Basta ragazze vi prego!" mentre Valeria si avvicina quasi pericolosamente ad Antonella rischiando il bis di una settimana fa "Che cosa hai fatto oltre litigare con gli altri? Hai fatto teatro? L'attrice?" la Marini le ricorda persino la rissa all'Isola dei Famosi 2004 con Aida Yespica, entra a gambatesa anche Fabio Testi chiedendo alle due concorrenti di tagliare corto ma è Valeria a sparare altre cartucce: "Io stavo nel lavabo a pulire mentre tu sporcavi", quindi Antonella riparte al contrattacco: "Ma è la menopausa che ti rende così? A 60 anni non si ha il ciclo!", "Ne ho 52 - risponde - L'unica che ha insultato tutti qua sei tu! E devi uscire da qua" sbotta ancora Valeria "Cretina mandami fuori te!" conclude Antonella prima che Valeria prenda la strada per il confessionale.