Carmen Di Pietro: "Pronta a far pace pubblicamente con Matteo Alessandroni" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 5 marzo 2020

Carmen Di Pietro pronta a far pace con Matteo Alessandroni nel salotto di Pomeriggio 5

Carmen Di Pietro, ospite, oggi, di 'Pomeriggio 5', ha deciso di voler sotterrare l'ascia di guerra con Matteo Alessandroni dopo gli screzi degli ultimi mesi. Il personal trainer, prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip', aveva smentito, sui social, di essere stato il baby fidanzato della showgirl mandandola, di fatto, su tutte le furie. Ecco le ultime news raccontate dalla Di Pietro nel salotto di Barbara d'Urso:

Di Pietro: "Mi fa tenerezza Matteo. Mi dà fastidio solo una cosa: tu sai che io l'ho bloccato ovunque, ma lui continua a scrivermi da account che non conosco come il Whatsapp della mamma. Io, la prima volta, l'ho lasciato stare. Mi scrive cose carine... che vorrebbe fare pace con me, vorrebbe chiedermi scusa. Le scuse potrei anche accettarle ma dovrebbe farlo pubblicamente se mi viene in studio con quel costumino rosa. Io sono ben felice di fare pace con te, ma me lo deve fare pubblicamente. Se continui a scrivermi sui social e sugli account che non conosco non mi interessa. E' bellissimo. Lui mi scrive: 'Sono un ragazzo molto giovane. Per favore concedimi una seconda possibilità' per quanto riguardo le scuse. Lui ci ha provato già una volta ma non le ho accettate. Ed io continuo a bloccarlo. In pratica, più lo blocco più continua a scrivermi. Dopo dieci giorni ho bloccato anche questo numero della mamma perché è ripetitivo, scrive sempre le stesse cose".

Arriverà il tanto atteso incontro di ritrovata armonia?!