Roberta Rei: chi è, Le Iene, età, fidanzato, carriera

Di Fabio Morasca giovedì 5 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Roberta Rei.

Roberta Rei è una giornalista e conduttrice nata a Napoli il 21 agosto 1985 e nota per essere una delle Iene dell'omonimo programma televisivo in onda su Italia 1. Oltre a realizzare servizi, Roberta Rei è anche una delle conduttrici de Le Iene Show, condividendo lo studio con Nina Palmieri e Veronica Ruggeri e alternandosi con altre tre Iene, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, per quanto riguarda la puntata del giovedì sera.

Roberta Rei ha iniziato a lavorare nel giornalismo, dopo aver lavorato come interprete in Cina, in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008. La Rei, infatti, parla fluentemente la lingua cinese.

Dopo essere stata selezionata per un master in giornalismo allo Iulm, Roberta Rei ha realizzato inchieste per Rai News e per il sito de Il Fatto Quotidiano.

Negli anni successivi, prima di approdare a Le Iene, Roberta Rei ha lavorato due anni per il gruppo L'Espresso e per il programma Agorà, andato in onda su Rai 3.

Roberta Rei ha una passione per l'atletica leggera, sport che pratica fin da piccola. Un'altra sua passione è la musica jazz, passione che ha ereditato da suo padre. E' anche molto legata alla sua città natale, Napoli.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Roberta Rei mantiene l'assoluta riservatezza. Anche per quanto riguarda i social network, è impossibile trovare foto e immagini riguardanti l'eventuale presenza di un compagno nella sua vita.

Per Le Iene, Roberta Rei si è occupata di criminalità organizzata, della tragedia di Rigopiano, di #MeToo, di immigrazione, usura, truffe, cyberbullismo e molto altro.