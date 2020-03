Greta Ratto, chi è la fidanzata di Jacopo Ottonello di Amici 19

Di Sebastiano Cascone giovedì 5 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip Greta Ratto fidanzata Jacopo Ottonello di Amici 19

Greta Ratto è la fidanzata di Jacopo Ottonello, cantante della scuola di Amici 19, che, due settimane fa, si è garantito un posto tra i dieci concorrenti della fase finale partita lo scorso venerdì, in prima serata su Canale 5.

Ha 20 anni è di Savona e studia Scienze e Tecniche psicologiche a Genova.

Il suo profilo Instagram @gemmyloo conta oltre 17 mila followers.

L'ultima foto social della coppia risale al 9 febbraio 2020.

Nel corso del daytime del talent show di Maria De Filippi, andato in onda, oggi, 5 marzo 2020, sono state mostrate le immagini del giovane interprete in lacrime per la mancanza dalla sua dolce metà.