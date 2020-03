Grande Fratello Vip 4, lite Elia-Teresanna, Zequila si scusa con la Volpe

La puntata del 5 marzo 2020: ecco cosa è successo

Nella puntata del daytime del Grande Fratello Vip 4, andata in onda su Canale 5 giovedì 5 marzo 2020, Fernanda Lessa ha spiegato di essersi sentita "sentita attaccata nella mia fede", con riferimento alle polemiche per il segno della croce che la brasiliana fa quando vede Antonella Elia. Adriana Volpe l'ha consolata così:

La gente ha capito il tuo messaggio. Tu sei meravigliosamente folle.

Anche Antonio Zequila ha provato ad incoraggiare la coinquilina dicendole che "sei una donna bellissima, sei divertente, figa per l'età che hai".

Nella Casa fanno discutere gli scherzi di Sossio Aruta (che in piena notte rumoreggia con le pentole dietro la porta della camera da letto). Secondo Patrick Ray Pugliese "sono banali" e lui "sta cercando di scalare la vetta del protagonismo", per Licia Nunez si è trattato di "uno scherzo di cattivo gusto" perché "la notte si dorme", mentre Paola Di Benedetto si è detta convinto che l'ex calciatore abbia "manie di protagonismo esagerato".

L'unica a difendere Sossio è stata la Elia, soprattutto in risposta alle forti critiche di Teresanna Pugliese, che ha definito "scemo e idiota" l'ex calciatore accusandolo di volersi far notare. La Elia ha fatto notare che "abbiamo sempre fatto gli scherzi qui" e ha sarcasticamente definito Teresanna "la regina della Casa". In confessionale ha poi aggiunto:

Sentirla starnazzare a voce molto alta mi dà fastidio. Tenga le penne più basse.

A distanza è arrivata la risposta dell'ex tronista di Uomini e donne:

Antonella ha qualcosa di represso e di infelice dentro, che sfoga sulle donne. Lei teme le donne forti.

Zequila, infine, ha chiesto le scuse "per aver alzato la voce e per i contenuti" alla Volpe dopo la discussione di lunedì scorso. La showgirl ha prima accettato le scuse, ma poi ha ammesso che "mi sanno di presa per il cul0".