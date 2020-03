Uomini e donne, Ida a Riccardo: "Sono stra-innamorata di te" (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 5 marzo 2020

Ecco cosa è successo nella puntata di Uomini e donne di giovedì 5 marzo 2020

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 5 marzo 2020, dedicata al trono over, sono stati ospitati in studio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due hanno raccontato come sta procedendo la loro relazione, vissuta ormai all'esterno del programma.

La dama non ha negato di aver vissuto un periodo complicato perché per mesi non si è sentita desiderata dal cavaliere (Maria De Filippi ha commentato ironizzando con lui: "Hai raggiunto la pace dei sensi?") e perché "c'era un'altra persona", che - ha precisato Riccardo - "ho visto solo due volte".

Insieme belli e sorridenti! ORA in studio Ida e Riccardo 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/FVVnoYOF4n — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 5, 2020

L'uomo ha spiegato di essersi sentito in più occasioni offeso da Ida, fino ad arrivare a pensare che "così non posso andare avanti". Alla fine, però, i due hanno superato la crisi. Inequivocabili le parole pronunciate in studio. Riccardo ha ironizzato così:

Noi siamo due pazzi, non siamo persone normali.

Ida ha risposto con una vera e propria dichiarazione d'amore, seguita da un ballo sulle note di Fai rumore di Diodato:

Se sono rimasta qui per due anni è mezzo non è perché sono innamorata di te... io sono stra-innamorata di te.