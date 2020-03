Grande Fratello Vip, Asia Valente a rischio squalifica (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 5 marzo 2020

Asia Valente pronuncia la parola down in maniera inappropriata per la seconda volta

Dopo uno scherzo gavettone, organizzato da Sossio Aruta, Asia Valente pronuncia, per la seconda volta, in maniera, appropriata la parola 'down'. La concorrente, però, rendendosi conto dell'ennesimo strafalcione, si è scusata immediatamente, lasciandosi andare ad uno sfogo di pianto:

"Mi ha fatto il gavettone e gli ho detto quella parola […] E io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui, una volta alle tre di notte là dentro. mo guardavamo per aria ‘sto striscione e allora mi ha fatto ‘sto gavettone, mi ha bagnata tutta quanto e io gli ho detto: 'Sei proprio…'".

Le altre donne della casa Valeria Marini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Fernanda Lessa non le hanno fatto mancare la propria vicinanza emotiva.

Nel corso dell'ultima puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini si era scagliato pesantemente contro la concorrente per il termine: "Asia, queste sono parole che in tv non si devono più ascoltare. Non bastano le scuse e queste sono parole orrende!. I down sono persone meravigliose, fantastiche, di grandissimo acume e intelligenza. Dare dei ‘down” oggi a qualcuno non ha più senso, cara la mia Asia!"