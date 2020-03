Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto a Federico Rossi: "Amore vieni da me" (Video)

Piccolo momento di sconforto per Paola Di Benedetto che, dopo due mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, continua ad avvertire la mancanza del suo fidanzato, Federico Rossi.

Paola Di Benedetto, confidandosi con Sara Soldati e parlandone anche nel confessionale, ha descritto nei dettagli ciò che sta provando in questi giorni:

E' come se mi fosse piombata addosso l'idea che, effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita, che stia facendo le sue cose, e che una volta al giorno dice 'Aspetta, guardo Paola che cosa sta facendo...'.

Sara Soldati ha cercato di tranquillizzare la Di Benedetto con queste parole:

Si starà concentrando sul lavoro. In amore, tre mesi non sono niente, non devi preoccuparti di niente. E' lì che ti aspetta.