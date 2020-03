Grande Fratello Vip: lite tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 4 marzo 2020

Lo scontro tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Nervi tesi all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Oggi, mercoledì 4 marzo 2020, Teresanna Pugliese e Antonella Elia si sono scontrate duramente per via dello scherzo notturno di Sossio Aruta che ha irritato parecchie coinquiline del loft di Cinecittà tra cui Licia Nunez che, negli ultimi giorni, ha manifestato a tutti la difficoltà di dormire.

Tra le due donne scaturisce un forte alterco (Qui, il video):

Teresanna: "Antonella, per caso, oggi ce l'hai con me?! Non posso parlare... fammi capire"

Elia: "Stai parlando in tono molto acceso..."

Teresanna: "Si sto parlando in tono molto acceso perché stanotte ha fatto una brutta cosa. Io non sono mai venuta a disturbarti. Non sono la causa delle tue brutte notti. Perché stai facendo l'avvocato delle cause perse?!"

Elia: "Perché ero con lui... Ma che vuoi... stai calma, come ti permetti"

Teresanna: "Non ha più elementi da punzecchiare ed ecco che è arrivato anche il mio momento. Grazie, grazie Antonella. Ma con me non la spunti"

Elia: "La nuova vittima"

Teresanna: "Fino a prova contraria la vittima l'hai fatta sempre tu... con le lacrime"

Elia: "Avete visto che bel serpentello abbiamo messo in casa... è incredibile. Pure questa si sveglia e dice la sua".

La Elia ha ufficialmente iniziato una nuova battaglia contro il soldato Teresanna?